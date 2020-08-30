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Hangi otomobil için kaç lira ÖTV ödenecek?

Araç fiyatlarında döviz kurlarındaki artış sonrası başlayan yükselişin ardından ÖTV oranları da yükseldi. En düşük ÖTV oranı yüzde 45 oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde o artışlar kalem kalem açıklandı
 30 Ağustos 2020 13:06
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Hangi otomobil için kaç lira ÖTV ödenecek?

Döviz kurunun yükselmesi sonrasında araba almakta güçlük çekenler ÖTV indirimi beklerden bu gece gelen ÖTV zammı ile şoke oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile bugün arabalara Ek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Otomobil fiyatları, gelen bu son ÖTV zammı ile birlikte daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.

Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100'den yüzde 130'a, diğerleri için de yüzde 110'dan yüzde 150'ye yükseltildi.

Otomotive gelen Ek ÖTV zam oranlarına bakıldığında yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah sadece 15 bin TL gibi küçük bir oranda arttırılırken, yüzde 60 dilimi ise yüzde 80'e yükseldi.

Orta ve üst grup ÖTV dilimlerine ise fahiş zam yapıldı. Otomobil fiyatlarına uygulanan güncel ÖTV miktarları şöyle;

Motor hacmine göre alınacak ÖTV miktarı

Peki, motor hacimlerine göre, gelen ek zam ile birlikte ÖTV miktarları ne kadar oldu?

-1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV

- 1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV

- 1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.

- 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 130 ÖTV

- 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 150 ÖTV

- 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda yüzde 220 ÖTV alınacaktır.
Memurlar.Net
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