Şehit annesi yürekleri dağladı: Evladıma söz verdim, ağlamayacağım

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Ağrı Doğubayazıt'ta terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk için dün Erzurum Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi. Askeri uçakla memleketine getirilen şehit Arslantürk, Ordu-Giresun Havalimanı'nda protokol, askeri erkan ve ailesi tarafından karşılandı.

Gülsüm ve Cumhur çiftinin 4 çocuğundan birisi olan, Tuana, Kuzey ve Ceyda isimli kardeşleri bulunan 23 yaşındaki şehit Ceyhun Arslantürk, sabah saatlerinde Kacalı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ardından Perşembe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Eski Cami'ye getirildi. Yakınları şehidin tabutuna son kez sarılarak gözyaşı dökerken, Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende anne Gülsüm Arslantürk'ün "Oğluma söz verdim ağlamayacağım, kahraman evladım, şehit olmadan önce beni aramıştı, ağlamayacağıma dair söz verdim" demesi yürekleri dağladı. Bu sırada şehit babası Cumhur Arslantürk'ün kucağında bulunan bir çocuğun şehidi asker selamı ile uğurlaması dikkat çekti.

Cenaze törenine Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.