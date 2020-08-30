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Yoldan çıkan otomobil eve girdi, faciadan dönüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoldan çıkan otomobilin eve girmesi sonucu 2 kişi yaralandı
 30 Ağustos 2020 13:38
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Yoldan çıkan otomobil eve girdi, faciadan dönüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoldan çıkan otomobilin eve girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Üzeyir Türk (23) idaresindeki 60 AAJ 190 plakalı otomobil, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda yol kenarındaki Hayri Bulut'a ait iki katlı evin duvarına çarparak içeri girdi.

Kazada sürücü ile duvarı yıkılan odada bulunan Ahmet Can Çelik (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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