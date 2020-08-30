Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yoldan çıkan otomobil eve girdi, faciadan dönüldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoldan çıkan otomobilin eve girmesi sonucu 2 kişi yaralandı
|30 Ağustos 2020 13:38
|Yazdır
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoldan çıkan otomobilin eve girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Üzeyir Türk (23) idaresindeki 60 AAJ 190 plakalı otomobil, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda yol kenarındaki Hayri Bulut'a ait iki katlı evin duvarına çarparak içeri girdi.
Kazada sürücü ile duvarı yıkılan odada bulunan Ahmet Can Çelik (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ünlü dolandırıcı savcının odasından çıkarken yakalandı
30 Ağustos 2020 08:53
|Cam yüklü kamyonete çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
30 Ağustos 2020 06:57
|Tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
30 Ağustos 2020 06:51
|Asker uğurlama eğlencesinde 'gözaltı' arbedesi
29 Ağustos 2020 23:52
|CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yard. emniyete çağrıldı
29 Ağustos 2020 23:00
|Başakşehir'de etrafa ateş açan şahsa PÖH'ten operasyon
29 Ağustos 2020 22:58
|Düğünde silahla havaya açılan ateş damadı yaraladı
29 Ağustos 2020 22:33
|Bitlis'te otomobil kamyona çarptı: 6'sı çocuk 11 yaralı
29 Ağustos 2020 16:26
|Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
29 Ağustos 2020 14:29
|Ordu'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
29 Ağustos 2020 12:36