İbrahim Kalın'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterdi.
|30 Ağustos 2020 14:20
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterdi.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor." ifadelerini kullandı.
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