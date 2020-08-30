Hayalini kurduğu üniversiteyi 65 yaşında kazandı
|30 Ağustos 2020 14:22
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk ve 3 torun sahibi 65 yaşındaki Başende Diren, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak hayalini gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için açtığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne giden Diren'in, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak 42 yıl önce yarım bıraktığı üniversite öğrenimine yeniden başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Diren, 23 yaşındayken, yaşanan siyasi olaylar nedeniyle eğitim gördüğü Eskişehir Üniversitesi Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulunu 3. sınıfta bırakmak zorunda kaldığını kaydetti.
Üniversitede okuma hayalinden hiçbir zaman vazgeçmediğini anlatan Diren, şöyle devam etti.
"Eşim vefat etmeden önce bana 'içindeki çocuğu öldürme, hayalini gerçeğe dönüştür' diyordu. Eşimin ölümü, travma yaşamama neden oldu. Onun söyledikleri her zaman kulaklarımda çınladı. Bu nedenle hayalim olan yüksekokulu bitirme hedefi için yeniden yola çıktım. Bana, ailem ve çocuklarım da destek oldu. Büyükşehir kursuna görüşmeye geldiğimde çok çekinmiştim, fakat sıcak bir ilgi gördüm, destek buldum."
Kovid-19 salgını başlayana kadar normal eğitime devam ettiklerini, salgın sürecinde ise uzaktan eğitimle sınava hazırlandıklarını ifade eden Diren, "Uzaktan eğitim döneminde de hocalarımız yakın ilgi gösterdi, bizlere testler gönderdiler. Gerçekten büyük fayda gördüm. Hayata bir yerden tutunmak gerektiğini biliyordum ve iyi bir yol seçmiş olduğumu, şu anda daha iyi anlamış durumdayım. Şimdi de hayata tutunduğumuz yerde çiçekler açtı. Dilediğim ve ilk tercihim olan Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazandığım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
Üniversiteyi kazanan Diren, sevincini evinde torunlarıyla paylaştı.
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