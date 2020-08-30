WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook çöktü mü?
Twitter, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a giren kullanıcılar paylaşımları görüntüleyemezken, Facebook ve Instagram'da yavaşlık sıkıntısı yaşanıyor.
|30 Ağustos 2020 14:40
|Yazdır
Bugün 3 sosyal medya devi Twitter, Facebook ve Instagram'da yavaşlık söz konusu... Türkiye'de bazı kullanıcıların Twitter, Instagram, Facebook gibi hesaplarına erişim sıkıntısı yaşamasıyla birlikte aramalar sıklaşmış durumda... Uygulamayı kullananlar sıkıntının neden yaşandığını öğrenmeye çalışıyor.
TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR?
Twitter, Instagram, Facebook yetkililerinden soruna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmış değil. Erişim sıkıntıısının en çok Avrupa ülkelerinde yaşandığı görülüyor.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Müjde Ar bu kez CİMER'e başvuru yaptı
27 Ağustos 2020 08:40
|Oktay Kaynarca'dan dolandırıcılık isyanı
26 Ağustos 2020 22:20
|Atını döverken görüntülenen Halis Karataş'tan açıklama
26 Ağustos 2020 21:11
|Beyaz Show geri dönüyor! İşte yeni kanalı
26 Ağustos 2020 15:16
|Didem Uzel: Allah ABD'deki acile düşürmesin
25 Ağustos 2020 21:04
|Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
25 Ağustos 2020 14:25
|MHK'nin yeni başkanı, İbrahim Tatlıses'in yeğeni çıktı!
25 Ağustos 2020 13:32
|Fatih Portakal'dan ayrılma açıklaması
24 Ağustos 2020 12:55
|Medyada bomba gelişme: Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı!
23 Ağustos 2020 23:27
|İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği konserlerde Ekin Uzunlar ve İrem Derici izleyiciyle buluştu
23 Ağustos 2020 01:20