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Bakan Akar: TSK milli ve manevi değerlerimizi korumaya muktedirdir

Bakan Akar: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir
 30 Ağustos 2020 14:49
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Bakan Akar: TSK milli ve manevi değerlerimizi korumaya muktedirdir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir." ifadesini kullandı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı tören kapsamında Bakan Akar, Devlet Mezarlığı'nda Milli Mücadele'de görev almış komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıtsal Duvar'a, üzerinde "Milli Savunma Bakanlığı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Akar, deftere şunları yazdı:

"Milli mücadelemizin kahraman komutanları, aziz şehitlerimiz ve değerli devlet büyüklerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız ile birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Kutsal vatan topraklarımızda esaret altında yaşamayı reddeden asil milletimize önderlik ederek bir asır önce başlattığınız milli mücadeleyi 30 Ağustos 1922'de zafere taşıdınız ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan ettiniz.

Vatanımızı, milli ve manevi değerlerimizi korumak için sergilediğiniz fedakarlık ve kahramanlıklar, bizler için daima en büyük ilham kaynağı olacaktır. Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak, omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu bilinçle kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin, vatan ve millet sevgimizin, fedakarlık ve kahramanlığımızın ölümsüz abideleri olan sizleri rahmet ve minnetle yad ediyor, saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Akar ve TSK Komuta Kademesi, Milli Mücadele'de görev almış komutanların kabirlerine karanfil bıraktıktan sonra, anı fotoğrafı da çektirdi.
Anadolu Ajansı
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