1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli otomobilde fiyat düşecek, lüks ithal otomobilde artacak

ÖTV değişikliğiyle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi, ithal lüks otomobillerin vergilerindeki artışla da tüketici eğiliminin yerli üretime yönelmesi bekleniyor
 30 Ağustos 2020 14:56
Yazdır
Yerli otomobilde fiyat düşecek, lüks ithal otomobilde artacak

Cumhurbaşkanı Kararı ile cari açığa olumsuz etkileyen binek araç ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılırken, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi bekleniyor.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip otomobil ithalatının azaltılması için, motor silindir hacmi aralıkları ve ÖTV matrahları esas alınarak düzenleme yapıldı. Ayrıca hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları eşgüdümlü bir şekilde düzenlendi.

Düzenlemeyle özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde dolaylı olarak düşecek ÖTV oranlarının, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Vergiler dahil satış fiyatı 119 bin 970 liranın altında olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 70 bin liradan 85 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 119 bin 970 - 150 bin 450 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 4 bin 130 liradan 5 bin 15 liraya kadar değişen tutarlarda düşeceği hesaplanıyor.

Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 130 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 400 - 245 bin 440 lira olan otomobillerin fiyatının 14 bin 150 liradan 15 bin 340 liraya kadar değişen tutarlarda inmesi bekleniyor.

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cm3'ün altındaki otomobillerden vergili fiyatı 245 bin 440 liranın üzerindeki neredeyse tamamı ithal otomobillerin fiyatlarında ise yüzde 12,5 düzeyinde artış öngörülüyor.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
54 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da üretilen her 10 araçtan 8'i ihraç edildi
30 Ağustos 2020 15:39		 Hangi otomobil için kaç lira ÖTV ödenecek?
30 Ağustos 2020 13:06
Kişi başına düşen araç sayısı en fazla bu illerde
30 Ağustos 2020 11:05		 Otomotiv şirketlerinden ilk yarıda 2 milyar lira kar
30 Ağustos 2020 11:02
Hundai i20 Türkiye'de üretilecek
28 Ağustos 2020 12:23		 Trafiğe 7 ayda 526 bin 939 aracın kaydı yapıldı
28 Ağustos 2020 11:12
Yerli Otomobil Filyos Vadisi'ni de canlandıracak
28 Ağustos 2020 09:24		 Otomatik vites araçlarda verimi artırıp yakıtı düşüren sistem tescil edildi
27 Ağustos 2020 17:30
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor
27 Ağustos 2020 11:21		 Araçlar satılmadan ekspertize gidecek
26 Ağustos 2020 15:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:43 - Cari açığa teknoloji freni16:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin 60 senesini çaldılar16:29 - Belediyenin mesajı kırdı geçirdi!16:28 - Güzelliğiyle büyülüyor! Sadece bir ailenin yaşamasına izin var16:25 - Valilik uyardı: Sıcaklık 4 Eylül'e kadar sürecek16:23 - Beykoz'da öğretmenevinde yangın paniği
16:11 - TRT Haber spikeri canlı yayında baygınlık geçirdi16:09 - Van Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı15:48 - Suudi Arabistan'dan flaş karar: Kabe ibadete açılıyor15:45 - Karantinadan kaçtı denetimlerde yakalandı15:44 - Başkentte ormanlık alanda yangın15:42 - Öğretmenlerin Ilgaz Dağı'ndaki istatistik eğitimi sona erdi
15:39 - Sakarya'da üretilen her 10 araçtan 8'i ihraç edildi15:36 - Toroslar'ın cezbeden güzelliği: Sunturas Şelalesi15:31 - Flamingolar Van Gölü sahillerine renk katıyor15:30 - Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık15:18 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
15:13 - Ev karantinasından kaçan kişi otogarda yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
KDV düştü, fiyatlar düşmedi
Sözleşmeli öğretmen tercihlerinde kontenjanlar açıklandı
Ünlü dolandırıcı savcının odasından çıkarken yakalandı
Kişi başına düşen araç sayısı en fazla bu illerde
Yerli otomobilde fiyat düşecek, lüks ithal otomobilde artacak
Çalışmalar tamamlandı, TRT duyurdu! Yarın başlıyor
İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı
Bakan Selçuk: Öğretmenin itibarı benim itibarımdır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu bir savaş sebebidir 1
lionel messi 1
94.gazi koşusu 1
gel dese ask dizi 3
sms onay kodu 2
masterchef 3
maskeyi çeneye takmak 2
elveda ssk,kitabı 1
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 1
duran yılmaz 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam