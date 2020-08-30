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Ev karantinasından kaçan kişi otogarda yakalandı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasıyla temas ettiği için karantinaya alınan kişi otogarda yakalandı.
 30 Ağustos 2020 15:13
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Ev karantinasından kaçan kişi otogarda yakalandı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasıyla temas ettiği için karantinaya alınan kişi otogarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde bekleyen bir vatandaştan şüphelenerek kimlik tespiti yapmak istedi.

Karantina sürecini tamamlamadan geldiği Kırklareli'ne dönmek üzere otobüse binmeye çalışan E.Y'nin (55), Lüleburgaz'dan Denizli'nin Çameli ilçesine lunaparkta çalışmak için geldiği öğrenildi.

Çameli'nde Kovid-19 hastasıyla temas ettiği için karantinaya alınan ve süreci tamamlamadan kaldığı evden ayrıldığı belirtilen E.Y, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı
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