1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.
 30 Ağustos 2020 19:08
Yazdır
Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 30 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

Son 24 saatte 1027 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde. 'ifadelerini kullandı.

26.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

25.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

24.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

23.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

22.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

21.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

20.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

19.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

18.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

17.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

16.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

15.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

14.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

13.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

12.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

11.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

10.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

09.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

08.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

07.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

06.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

5.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

4.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

3.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

2.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

1.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'u atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?
30 Ağustos 2020 21:12		 3 ilden yeni karantina haberleri geldi
30 Ağustos 2020 20:31
Erzurumspor'da iki futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi
30 Ağustos 2020 17:01		 Karantinadan kaçtı denetimlerde yakalandı
30 Ağustos 2020 15:45
Ev karantinasından kaçan kişi otogarda yakalandı
30 Ağustos 2020 15:13		 Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
29 Ağustos 2020 23:50
Belediye Personel Müdürü koronavirüse yenik düştü
29 Ağustos 2020 23:47		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Ağustos 2020 20:47
Vaka ve hayatını kaybeden sayısı bugün de arttı
29 Ağustos 2020 19:15		 Babacan: Eşim ve oğlumun da testi pozitif çıktı
29 Ağustos 2020 16:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - Kovid-19'u atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?21:07 - Karaciğer hastalıklarının tanısında 'fibroscan' dönemi21:03 - Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu20:57 - Zehir tacirlerinin 1200 kilometrelik akıl almaz planı20:51 - AFAD Sakarya İl Müdürünün oğluna ilginç düğün hediyesi20:45 - Bu ilde memurların il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
20:40 - Adana'daki orman yangını havadan görüntülendi20:32 - Şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli için tören düzenlendi20:31 - 3 ilden yeni karantina haberleri geldi20:03 - Tatilciler deniz ve sahilin tadını doyasıya çıkarttı19:57 - Erhan Afyoncu: Müfredatımızı milli çizgide yeniledik19:54 - Bakan Pakdemirli, selzede kadının zararını karşılayacak
19:40 - Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV açıklaması19:08 - Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor18:41 - Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı arttı18:38 - Bakan Soylu'dan Barış Atay'a 'tecavüzcü' yanıtı18:36 - İstanbul'da 3 noktada 3 ay sürecek yol çalışması başlatıldı
18:31 - Türkiye savunmada iki yeni tesis kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
Yerli otomobilde fiyat düşecek, lüks ithal otomobilde artacak
Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor
Yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle yarın başlıyor
MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
KDV düştü, fiyatlar düşmedi
Kişi başına düşen araç sayısı en fazla bu illerde
Sözleşmeli öğretmen tercihlerinde kontenjanlar açıklandı
Çalışmalar tamamlandı, TRT duyurdu! Yarın başlıyor
Hangi otomobil için kaç lira ÖTV ödenecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
the wire 1
masterchef'in 30 ağustos afyon özel bölümü 1
kdv 1
Masterchef Esra 2
enner valencia 1
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 3
üstün dökmen'in okullar kesinlikle açılmalı yorumu 1
eran zahavi 1
Ülkenin yüzde 75'i seni sevmiyor 1
duran yılmaz 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam