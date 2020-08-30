Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor
|30 Ağustos 2020 19:08
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 30 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.
Son 24 saatte 1027 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde. 'ifadelerini kullandı.
26.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
25.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
24.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
23.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
22.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
21.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
20.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
19.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
18.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
17.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
16.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
15.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
14.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
13.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
12.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
11.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
10.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
09.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
08.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
07.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
06.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
5.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
4.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
3.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
2.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
1.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kovid-19'u atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?
30 Ağustos 2020 21:12
|3 ilden yeni karantina haberleri geldi
30 Ağustos 2020 20:31
|Erzurumspor'da iki futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi
30 Ağustos 2020 17:01
|Karantinadan kaçtı denetimlerde yakalandı
30 Ağustos 2020 15:45
|Ev karantinasından kaçan kişi otogarda yakalandı
30 Ağustos 2020 15:13
|Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
29 Ağustos 2020 23:50
|Belediye Personel Müdürü koronavirüse yenik düştü
29 Ağustos 2020 23:47
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Ağustos 2020 20:47
|Vaka ve hayatını kaybeden sayısı bugün de arttı
29 Ağustos 2020 19:15
|Babacan: Eşim ve oğlumun da testi pozitif çıktı
29 Ağustos 2020 16:13