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Toroslar'ın cezbeden güzelliği: Sunturas Şelalesi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yeşillikle kaplı kayalıkların arasından, yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen Sunturas Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
 30 Ağustos 2020 15:36
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Toroslar'ın cezbeden güzelliği: Sunturas Şelalesi

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çağlarca Mahallesi'nde, etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili olan ve coşkun akan suyuyla ziyaretçilerine doğal güzellik sunan Sunturas Şelalesi, kent merkezinden ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin uğrak mekanı oluyor.

Temiz havası ve sakinliğiyle dikkati çeken bölge, günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.

"Torosların doğa harikası" olarak nitelendirilen şelaleye gelenler, eşsiz manzarada fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

"Buraya saklı bir cennet diyebiliriz"

Ziyaretçilerden Batuhan Zeytin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sunturas Şelalesi'ne daha önce birkaç kez geldiğini, şelalenin manzarasının harika olduğunu söyledi.

Güzel bir manzarada vakit geçirmekten mutlu olduğunu belirten Zeytin, "Havası çok güzel. Çok serin bölge. Burayı çok beğendim. Benim favori yerlerimden biri ve her zaman gelirim. İlk kez sosyal medyada görmüştüm. Gelmek istedim ve sürekli gelmeye başladım. Güzel vakit geçiriyoruz. Herkesin gelip görmesi gerekir diye düşünüyorum. Buraya saklı bir cennet diyebiliriz." diye konuştu.

Metin Sayar ise Sunturas Şelalesi'ni, gezerek keşfettiğini belirterek, "Gezmeyi seviyorum. Geze geze buldum burayı. Şu an eşimle buradayız. Çok güzel manzarası var ama etrafı daha da güzelleştirilebilir. Bu manzarada fotoğraf çektirdik. Güzel bir anımız oldu." ifadelerini kullandı.

"Bu doğa güzelliği görülmeye değer"

Akrabasının tavsiyesiyle 3 yıl önce şelaleyi keşfeden Ali Fuat Yüksel de şelalenin bilinirliğinin son yıllarda arttığını ifade etti.

Şelalenin doğa turizmiyle daha da ön plana çıkabileceğini aktaran Yüksel, "Yaklaşık 3 yıl önce bu kadar yoğunluk yoktu. Yol şartları biraz yorsa da bu güzelliği görmeye değer. Serin hava ve güzel manzarada fotoğraf çektirdik. Arkadaşlarla güzel vakit geçirdik. Daha sonra burayı görmemiş arkadaşlarımızı da getireceğiz. Bu doğa güzelliği görülmeye değer." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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