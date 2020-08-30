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Van Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

Van Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Van Şubesi tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı.
 30 Ağustos 2020 16:09
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Van Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

Van Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Van Şubesi tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan BELVAN personellerine yönelik Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imza töreni düzenlendi. Edremit 112 Çağrı Merkezinde düzenlenen sözleşmeye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu,

belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı. Toplantı da bir konuşma yapan Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, taşeron sisteminin bitirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, toplu iş sözleşmesinin imza aşamasına gelmesinde de büyük emek harcayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti. Başkan Efeoğlu, ''Valimiz özellikle Belediye Başkan Vekilliğine atandığından bu yana belediyede yolsuzluklardan, haksızlıklardan bahsedilmiyor, bahsedilemez. İhaleler tamamen açık ve şeffaf bir şekilde yapılıyor. Oluk oluk harcamaların önüne geçildi. Yatırımlar ve hizmetler de eskisinden daha iyi bir şekilde devam etmektedir. Hiçbir çalışan alacağını bir gün bile geçirmeden alıyor. Adamcılık, ayrım asla yapılmıyor. Çalışan başımızın tacıdır anlayışıyla devam ediliyor. Bu nedenle bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün imzalanacak olan sözleşme şahsım adına bugüne kadar ki en zor sözleşmeydi. Bin 600 kişiyi ilgilendiren bu sözleşme haksızlığın da önüne geçti. Maaşlarda çok büyük adaletsizlik vardı. Aynı işi yapıp farklı maaş alan işçilerimiz vardı. 21 değişik yevmiye bu sözleşme ile 9 farklı yevmiyeye düşürüldü. Haksızlığın önüne geçildi. Maaşların artmasının yanı sıra yapılan sözleşmenin adaletli oluşu bizi ve üyelerimizi de ziyadesiyle memnun etti. Komisyon üyelerimizle bu sürede birçok kez görüşüldü. En sonda valimiz başkanlığında 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı uzun sürmesine rağmen sıkıcı ve gergin değildi. İşverenimizin babacan tavırları ve siyasi olmayıp samimi tavırları vardı. Keşke olsa da biraz daha versem tavırları vardı. BELVAN sözleşmesinin şu an Türkiye'de örnek bir sözleşme olduğuna inanıyoruz. Valimiz daha çok verilmesi konusunda tüm şartları zorladılar. Bu süreçte bile çalışanına sonuna kadar destek olan bir vali olduğu için bizlerde kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu işçiler valimizin duacısı olacaktır. Bin 600 işçimizin maaşları konusunda ön ayak olduğu için valimizden Allah razı olsun'' ifadelerini kullandı.

Toplu İş sözleşmesinin tüm çalışanlar ile ailelerine hayırlı olmasını temenni eden Vali Mehmet Emin Bilmez ise ''2018 yılında, Van Büyükşehir Belediyemizde taşeron işçi olarak tabir edilen değişik ihalelerle belediyede çalışan işçilerimiz belediye bünyesine geçtiler. Onların bugüne kadar belirlenen bir toplu sözleşmeleri yoktu. 3 yıllık bir ücret uygulanarak bugüne gelindi. Taşeron işçilerimiz ilk kez Van Büyükşehir Belediyesi ile sendika üzerinden toplu iş sözleşmesi yaparak imza aşamasına gelindiğini gördü. Bu sözleşme ile aynı işi yapıp emsaline göre düşük ücret alanları eşitlemeye çalıştık. Tam olarak eşitleyemedik fakat bir iki sözleşmede tam eşitleyecek noktaya geleceğiz. Bizim geçen ay ki işçilerimizin aylık maliyetine 2 milyon 300 bin civarında ekstra bir imkan sağlandı. Sözleşme ile işçi ve işveren farkı yapılmayarak tek amaç Van halkına hizmet etmek oldu. Biz bir aileyiz. Görevimizde Van halkına hizmettir. Van halkının, belediyenin en büyük yükünü taşıyanların BELVAN personelleri olduklarını biliyoruz. İşçilerimiz ile birlikte Van halkının memnuniyetini en üst seviyeye taşırmaya çalışacağız. Van halkının memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmaya çalışacağız. Bundan sonraki sözleşmelerde de işçilerimizin haklarını sonuna kadar alması için çalışacağız'' dedi.

İşçiyi düşünmek zorunda olduklarını anlatan Vali Bilmez, bunun yanında bütçeyi de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

''Maaşlara çok zam yapıp maaşı düzenli ödeyemedikten sonra kıymeti kalmaz. Zaman zaman duyuyoruz. Bazı belediyelerde maaşların eksik veya gecikmeli ödendiğini. Bu nedenle bu sözleşme cebimize göre bir sözleşme oldu. Komisyondaki her arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm işçilerimize hayırlı olması temennilerinde bulunuyorum.''

Yapılan konuşmaların ardından belediye ve sendika tarafları arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İhlas Haber Ajansı
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