TRT Haber spikeri canlı yayında baygınlık geçirdi
|30 Ağustos 2020 16:11
|Yazdır
TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları sahada devam ederken, spiker Nilgün Balkaç yüksek sıcaklık nedeniyle canlı yayında baygınlık geçirdi.
Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için TRT Haber de saatler süren bir özel yayın yapıldı.
Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlamaları, canlı bağlantılar ve özel konuklarla Büyük Taaruz'un Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı ve idare edildiği Kocatepe'den 4 saatin üzerinde kesintisiz yapılan yayında talihsiz bir an da yaşandı.
Engebeli arazide, yüksek sıcaklık ve zorlu şartlar nedeniyle TRT Haber spikeri deneyimli haberci Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi.
Canlı yayında, "Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Burada sıcak bir hava var" derken baygınlık geçiren Balkaç, kendine geldikten sonra yayını sürdürmeye devam etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Valilik uyardı: Sıcaklık 4 Eylül'e kadar sürecek
30 Ağustos 2020 16:25
|Karantinadan kaçtı denetimlerde yakalandı
30 Ağustos 2020 15:45
|Ev karantinasından kaçan kişi otogarda yakalandı
30 Ağustos 2020 15:13
|Torununun sünnet parasını çaldıran pazarcı kadına, tezgah komşularından örnek davranış
30 Ağustos 2020 14:54
|Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı
30 Ağustos 2020 14:32
|Hayalini kurduğu üniversiteyi 65 yaşında kazandı
30 Ağustos 2020 14:22
|2021'de yerli aşı kullanabiliriz
30 Ağustos 2020 14:13
|Şehit annesi yürekleri dağladı: Evladıma söz verdim, ağlamayacağım
30 Ağustos 2020 13:30
|Kazandığı üniversiteyi öğrendiği videosu beğenilen genç kız duygularını anlattı
30 Ağustos 2020 13:10
|48 yıldır gözü gibi baktığı otomobili ile tanınmıştı, virüse yenik düştü
30 Ağustos 2020 12:43