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Valilik uyardı: Sıcaklık 4 Eylül'e kadar sürecek

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde hissedildiği Gaziantep'te valilik, yaşlı, çocuk ve kronik hastaların, öğle saatlerinde gereken tedbiri almalarını istedi. Hava sıcaklıklarının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
 30 Ağustos 2020 16:25
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Valilik uyardı: Sıcaklık 4 Eylül'e kadar sürecek

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen bilgiye göre, geçen haftalarda hava sıcaklıklarının azaldığı Gaziantep'te, dereceler yeniden yükselmeye başladı.

Kentte termometreler 40 dereceyi gösterirken nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedildiği bildirildi.

Gaziantep Valiliği de vatandaşları uyardı.

Sıcaklıkların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği aktarılan uyarıda, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, sıcaklıkla birlikte vatandaşlar, park ve bahçelerin yanı sıra camilerde serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar, İslahiye'de park içerisinde ağaçları sulayan hortumla serinlemeye çalışırken Nurdağı'ndaki Sakçagözü Şelalesi, sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşların tercih ettiği yerlerden oldu.

ADANA'DA TERMOMETRE 46'TI GÖSTERDİ

Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle Adana'da mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, 41 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 46 dereceyi gösterdi. Kentin en işlek noktalarından Gazipaşa, Ziyapaşa ve Atatürk Caddesi'ndeki araç ve yaya trafiği azaldı. Kentte yaşayanlar, genellikle evden çıkmamayı tercih ederken, zorunlu durumlarda çıkanlar da sıcaktan korunmak için park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerini tercih etti.

Parkta gölgede oturduğu bankta dinlenen Muhittin Tolunay, "Adana'da termometreler 46 dereceyi gösteriyor. Adana sıcağına alışığız. Evim Atatürk Parkı'na yakın olduğu için 2 saatte bir gidip duş alıyorum. Nem de aşırı derecede fazla" diye konuştu.

METEOROLOJİ SICAK HAVA İÇİN UYARMIŞTI

30 Ağustos hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
DHA
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