Belediyenin mesajı kırdı geçirdi!
Samsun Atakum Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
|30 Ağustos 2020 16:29
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Samsun Atakum Belediyesi dün sosyal medya hesabından denize düşmüş bir takma dişi yansıtan fotoğraf paylaştı.
Mesajda ise ünlü rapçi Ezel'in "Felaket" adlı şarkısında geçen "Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın" dizesine yer verildi.
CHP'li Cemil Deveci'nin başkanlığındaki Atakum Belediyesi'nin eğlenceli mesajı binlerce beğeni alırken, 500'ü aşkın kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın?🎵🦷 pic.twitter.com/XqCa2u7wgoT.C. Atakum Belediyesi (@atakumbeltr) August 29, 2020
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