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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin 60 senesini çaldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin 60 senesini çaldılar. Son 18 senede hem kayıpları telafi etmenin hem de ülkemizi zirveye taşımanın mücadelesini verdik.
 30 Ağustos 2020 16:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin 60 senesini çaldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, ''Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

30 Ağustos ya istiklal ya izmihlal tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır.

98 yıl önce kazanılan bu zaferi biz de manasına uygun şekilde kutluyoruz.

Anadolu'nun kapılarını bize açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük zafere de aynı şekilde sahip çıkıyoruz.

Malazgirt ne kadar bizimse İstanbul'un fethi ne kadar bizimse Çanakkale de Dumlupınar da Sakarya da bizimdir.

Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz birer mühürdür.

2200 yıllık devlet tarihimiz en büyük gurur ve güven kaynağımızdır.

Hepsi birbirinin devamı olan devletlerimizi her kim diğerinin karşısına koyuyorsa bu milleti ve tarihini tanımıyor demektir.

Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.

Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun kardeşliğine kastetmektedir.

İnsanlarımızı birbirlerine düşürmek isteyenler gereken cevabı yine milletimizden alacaktır.

Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar bu ülkeyi savunma sanayinde dışa bağımlı hale getirenlerdir.

Bu milletin 60 senesini çaldılar. Son 18 senede hem kayıpları telafi etmenin hem de ülkemizi zirveye taşımanın mücadelesini verdik.

Ülkemizin savunma sanayiinde dışa bağımlığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lar seviyesine getirdik.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE NEFES ALDIRMIYORUZ

Bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Nerede saklanırsa saklansınlar teröristleri inlerinde buluyor ve imha ediyoruz.

Şu gerçeği de asla unutmuyoruz, başarımızı daim kılmamız çıtayı sürekli yukarı taşımamıza bağlıdır.

Savunma sanayi sürekli ve yüksek tempolu çalışmayı gerektiren bir sektördür.

Savunma sanayii alanında koordinasyon ve eşgüdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur.

Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla razı değiliz.

Bu konuda sektörümüzden azami hassasiyet bekliyorum.
Memurlar.Net
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