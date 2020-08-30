1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Ziya Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin başlaması ile ilgili "Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar" dedi.
 30 Ağustos 2020 16:43
Yazdır
Bakan Ziya Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin başlaması ile ilgili "Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar" dedi.

Bakan Selçuk, yarın yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacak olması nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Paylaşımına bir okul bahçesinde Türk bayrağının yanında elinde ders zilinin olduğu bir fotoğrafını da ekleyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Her eğitim öğretim yılının başında, en keyif aldığım manzara, çocukların okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı söylediği; hepsinin heyecanlı, neşeli ve hasret dolu olduğu o andır. Sonra ders zili çalar, herkes sınıfa koşar. 'Bu yıl uzaktan eğitimdeyiz' diye bundan mahrum etmek istemiyorum. Ne kendimi, ne çocuklarımı ne de öğretmenlerimizi. Yarın sabah 09.00'da bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00'da hep birlikte milli marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle..."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a 'tecavüzcü' yanıtı
30 Ağustos 2020 18:38		 Erdoğan: Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık
30 Ağustos 2020 18:04
Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor
30 Ağustos 2020 17:19		 Binali Yıldırım doğa tutkunlarını Dumanlı Yaylası'na davet etti
30 Ağustos 2020 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin 60 senesini çaldılar
30 Ağustos 2020 16:36		 Bakan Akar: TSK milli ve manevi değerlerimizi korumaya muktedirdir
30 Ağustos 2020 14:49
İbrahim Kalın'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
30 Ağustos 2020 14:20		 AK Partili Canikli: Fitch suçüstü yakalanmıştır
30 Ağustos 2020 13:55
Erdoğan yarın Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulunacak
30 Ağustos 2020 12:40		 'Sistemin geri dönüşü diye bir şey söz konusu değil'
30 Ağustos 2020 11:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:41 - Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı arttı18:38 - Bakan Soylu'dan Barış Atay'a 'tecavüzcü' yanıtı18:36 - İstanbul'da 3 noktada 3 ay sürecek yol çalışması başlatıldı18:31 - Türkiye savunmada iki yeni tesis kazandı18:12 - Şile sahillerinde atlı polis birlikleriyle maske denetimi18:04 - Erdoğan: Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık
17:47 - Çalıştığı kuyumcuyu soydu, 'şeytana uydum' dedi17:42 - Eylem hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi17:22 - Belgrad Ormanı doldu taştı!17:20 - Marmaris'te büyük tepki! 7 defa mühürlendi yine de açık17:19 - Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor17:14 - Binali Yıldırım doğa tutkunlarını Dumanlı Yaylası'na davet etti
17:04 - Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı17:01 - Erzurumspor'da iki futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi16:47 - Serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki genç boğuldu16:43 - Cari açığa teknoloji freni16:43 - Bakan Ziya Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı
16:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin 60 senesini çaldılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
Yerli otomobilde fiyat düşecek, lüks ithal otomobilde artacak
MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
Yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle yarın başlıyor
KDV düştü, fiyatlar düşmedi
Sözleşmeli öğretmen tercihlerinde kontenjanlar açıklandı
Kişi başına düşen araç sayısı en fazla bu illerde
Çalışmalar tamamlandı, TRT duyurdu! Yarın başlıyor
Ünlü dolandırıcı savcının odasından çıkarken yakalandı
İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Endişe edecek bir durum yok 1
ben valiyim diyerek 1 milyon dolar dolandıran çete 2
musa dinç 1
duran yılmaz 1
Ülkenin yüzde 75'i seni sevmiyor 1
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 1
lionel messi 1
sürü bağışıklığı 1
üstün dökmen'in okullar kesinlikle açılmalı yorumu 1
masterchef'in 30 ağustos afyon özel bölümü 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam