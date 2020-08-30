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Serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki genç boğuldu
Iğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki genç boğuldu.
|30 Ağustos 2020 16:47
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Iğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki genç boğuldu.
Tuzluca ilçesinde yaşayan Tevfik (17) ve Murat Celayir (15), akrabalarıyla piknik yapmak için Kars'ın Halıkışla köyü yakınlarına geldi.
Bir süre sonra serinlemek için 2 kentin sınırında yer alan Aras Nehri'ne giren ve akraba oldukları öğrenilen gençler, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD görevlileri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu bulunan iki gencin cesedi, AFAD görevlilerince botla nehir kıyısına taşındı.
Ambulansla olay yerinden alınan cenazeler, Tuzluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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