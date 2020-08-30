1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Erzurumspor'da iki futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da iki futbolcunun daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
 30 Ağustos 2020 17:01
Yazdır
Erzurumspor'da iki futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da iki futbolcunun daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızda Kovid-19 belirtilerine rastlanan iki futbolcumuza yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız karantina altına alınarak tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisinde daha önce yeni transfer Arturo Mina ile başka bir futbolcunun da testlerinin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı bildirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karantinadan kaçtı denetimlerde yakalandı
30 Ağustos 2020 15:45		 İki ilden yeni karantina haberleri geldi
30 Ağustos 2020 15:18
Ev karantinasından kaçan kişi otogarda yakalandı
30 Ağustos 2020 15:13		 Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
29 Ağustos 2020 23:50
Belediye Personel Müdürü koronavirüse yenik düştü
29 Ağustos 2020 23:47		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Ağustos 2020 20:47
Vaka ve hayatını kaybeden sayısı bugün de arttı
29 Ağustos 2020 19:15		 Babacan: Eşim ve oğlumun da testi pozitif çıktı
29 Ağustos 2020 16:13
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı
29 Ağustos 2020 15:39		 'Doktor olmanın bedelini babamı mezara koyarak ödedim'
29 Ağustos 2020 15:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:41 - Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı arttı18:38 - Bakan Soylu'dan Barış Atay'a 'tecavüzcü' yanıtı18:36 - İstanbul'da 3 noktada 3 ay sürecek yol çalışması başlatıldı18:31 - Türkiye savunmada iki yeni tesis kazandı18:12 - Şile sahillerinde atlı polis birlikleriyle maske denetimi18:04 - Erdoğan: Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık
17:47 - Çalıştığı kuyumcuyu soydu, 'şeytana uydum' dedi17:42 - Eylem hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi17:22 - Belgrad Ormanı doldu taştı!17:20 - Marmaris'te büyük tepki! 7 defa mühürlendi yine de açık17:19 - Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor17:14 - Binali Yıldırım doğa tutkunlarını Dumanlı Yaylası'na davet etti
17:04 - Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı17:01 - Erzurumspor'da iki futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi16:47 - Serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki genç boğuldu16:43 - Cari açığa teknoloji freni16:43 - Bakan Ziya Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı
16:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin 60 senesini çaldılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
Yerli otomobilde fiyat düşecek, lüks ithal otomobilde artacak
MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
Yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle yarın başlıyor
KDV düştü, fiyatlar düşmedi
Sözleşmeli öğretmen tercihlerinde kontenjanlar açıklandı
Kişi başına düşen araç sayısı en fazla bu illerde
Çalışmalar tamamlandı, TRT duyurdu! Yarın başlıyor
Ünlü dolandırıcı savcının odasından çıkarken yakalandı
İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Endişe edecek bir durum yok 1
lafa tutmak 1
lionel messi 1
gül ve düşün 2
Masterchef Esra 2
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
eran zahavi 1
ali babacan 1
maskeyi çeneye takmak 2
masterchef 3
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam