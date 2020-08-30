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Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.
 30 Ağustos 2020 17:04
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Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Ç. (45), Ali Osman A. (34) ve İhsan Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, 112'ye ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mustafa Ç. ve Ali Osman A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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