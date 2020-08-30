Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı
|30 Ağustos 2020 17:04
|Yazdır
Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Ç. (45), Ali Osman A. (34) ve İhsan Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, 112'ye ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mustafa Ç. ve Ali Osman A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çalıştığı kuyumcuyu soydu, 'şeytana uydum' dedi
30 Ağustos 2020 17:47
|Serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki genç boğuldu
30 Ağustos 2020 16:47
|Beykoz'da öğretmenevinde yangın paniği
30 Ağustos 2020 16:23
|Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi öldü
30 Ağustos 2020 14:46
|Yoldan çıkan otomobil eve girdi, faciadan dönüldü
30 Ağustos 2020 13:38
|Ünlü dolandırıcı savcının odasından çıkarken yakalandı
30 Ağustos 2020 08:53
|Cam yüklü kamyonete çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
30 Ağustos 2020 06:57
|Tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
30 Ağustos 2020 06:51
|Asker uğurlama eğlencesinde 'gözaltı' arbedesi
29 Ağustos 2020 23:52
|CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yard. emniyete çağrıldı
29 Ağustos 2020 23:00