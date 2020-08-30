Binali Yıldırım doğa tutkunlarını Dumanlı Yaylası'na davet etti
|30 Ağustos 2020 17:14
|Yazdır
AK Parti İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'daki Dumanlı Yaylası'nı gezip, tırpanla ot biçtiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak doğa tutkunları ve vatandaşları buraya davet etti.
Binali Yıldırım, bir süredir bulunduğu baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, kendi kullandığı otomobille ilçedeki doğal güzelliği ve kamp alanlarıyla bilinen ve çam ormanları ile kaplı Dumanlı Yaylası'na gitti.
Yaylada ağaçlar arasında bir süre yürüyüş yapan Yıldırım, daha sonra tırpanla ot biçti. Biçtiği otları tırmıkla bir araya toplayan Yıldırım, Dumanlı Yaylası'ndaki gezisi sırasında çekilen görüntülerden oluşan bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Yıldırım, "Adeta cennetten bir köşe... Dumanlı Yaylası." başlığıyla paylaştığı videoda doğa tutkunları başta olmak üzere, vatandaşları doğa harikası Dumanlı Yaylası'na davet etti.
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımdaki videoda Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Buralar keşfedilmeyi, görülmeyi bekleyen çok güzel yerler. Dumanlı Yaylası'nın günübirlik kamp yerleri var, çok güzel, soğuk soğuk, şırıl şırıl akan suları var, tertemiz havası var. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızı ve doğa aşıklarını bu bölgeye davet ediyoruz."
Yıldırım'ın yayladaki gezisi ve ormandaki yürüyüşüne ilişkin görsellerin yer aldığı video "Erzincan'a girdim ne güzel bağlar, Erzurum'a vardım dumanlı dağlar." sözlerini içeren türkü eşliğinde paylaşıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Soylu'dan Barış Atay'a 'tecavüzcü' yanıtı
30 Ağustos 2020 18:38
|Erdoğan: Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık
30 Ağustos 2020 18:04
|Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor
30 Ağustos 2020 17:19
|Bakan Ziya Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı
30 Ağustos 2020 16:43
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin 60 senesini çaldılar
30 Ağustos 2020 16:36
|Bakan Akar: TSK milli ve manevi değerlerimizi korumaya muktedirdir
30 Ağustos 2020 14:49
|İbrahim Kalın'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
30 Ağustos 2020 14:20
|AK Partili Canikli: Fitch suçüstü yakalanmıştır
30 Ağustos 2020 13:55
|Erdoğan yarın Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulunacak
30 Ağustos 2020 12:40
|'Sistemin geri dönüşü diye bir şey söz konusu değil'
30 Ağustos 2020 11:51