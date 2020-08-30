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Eylem hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
 30 Ağustos 2020 17:42
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Eylem hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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