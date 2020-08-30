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İstanbul'da 3 noktada 3 ay sürecek yol çalışması başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Arnavutköy, Hadımköy ve Başakşehir'de karayolu ulaşımını rahatlatmak için yol çalışması başlattı.
 30 Ağustos 2020 18:36
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İstanbul'da 3 noktada 3 ay sürecek yol çalışması başlatıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Arnavutköy Tayakadın'daki bağlantı yolunun ek şeritlerle yenilenmesi çalışmalarına başladı.

Geliş-gidiş birer şerit olan 4 kilometrelik yol, her iki yöne birer şerit daha eklenerek genişletilecek. Arnavutköy ve çevresindeki ilçelere, yeni havalimanına ücretsiz ulaşım olanağı sağlayan yoldaki inşaat, ekim ayında tamamlanacak.

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi-Hadımköy TEM bağlantı yolunda da çalışma başlatıldı. Geliş-gidiş ikişer şerit olarak inşa edilecek yol, 4,5 kilometre uzunluğunda. Yol, ekim ayında İstanbulluların kullanımına sunulacak.

Yol hizmete alındıktan sonra Büyükçekmece'den Hadımköy istikametine yolculuk yapan sürücüler, Gürpınar Kavşağı ve halk arasında "Deve Bağırtan Caddesi" olarak anılan güzergahtaki yoğun araç trafiğinden kaçınabilecek ve 20-25 dakika zaman kazanacak.

Başakşehir'deki Şamlar ve Kayabaşı mahallelerini birbirine bağlayıp Kayaşehir'e kadar uzanan geliş-gidiş 6 şeritli yolda da inşaat çalışmaları sürüyor. Toplam 5 kilometrelik yol kasım ayında hizmete sunulacak.

Yeni yolların yanı sıra kentin 39 ilçesindeki 4 bin kilometreyi aşkın ana arterde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları da sürüyor. Bu amaçla 2020 yılı boyunca 1 milyon 200 bin ton asfalt kullanılacak. İBB'nin sorumluluğunda olmayan ara arterlerdeki çalışmalar için ise yıl sonuna kadar ilçe belediyelerine toplamda 100 milyon liralık asfalt yardımı yapılacak.
Anadolu Ajansı
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