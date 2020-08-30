Bakan Soylu'dan Barış Atay'a 'tecavüzcü' yanıtı
|30 Ağustos 2020 18:38
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Twitter'dan birbirlerine sert sözler sarf etti. TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Siirt'te intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile tutuklandıktan kısa süre sonra tahliye edilen Musa Orhan'ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın" dedi. Bakan Soylu ise, Atay'ın tweetine, "Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da Senden tam tecavüzcü olur" sözleriyle yanıt verdi.
ATAY, BAKAN SOYLU AĞIR SÖZLERLE YÜKLENDİ
Şırnak'ta İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili Milletvekili Barış Atay paylaşımda bulundu. Atay, söz konusu mesajlaşmaları alıntılayarak Soylu'yu etiketledi ve "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız." diye yazdı.
"TUMA'NIN KOLLAYICISI DİKKAT YAKALANMA"
Soylu ise, Atay'ın sözlerine şöyle yanıt verdi: Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da Senden tam tecavüzcü olur... Tuma'nın kollayıcısı Dikkat yakalanma...
Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDPden milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı;Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 30, 2020
Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da
Senden tam tecavüzcü olur...
Tuma'nın kollayıcısı
Dikkat yakalanma... https://t.co/yc8Tewb6vi
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