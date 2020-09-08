Başarı Belgesi alan öğretmen kurtulacak Teşekkür Belgesi alan öğretmen norm fazlası olacak

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 9. fıkrasında şu hüküm yer almaktadır.

"(9) Öğretmenlerden;

f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

hizmet puanı verilir."

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından "Hizmet Puanları" konulu yazısının 5. maddesinde; "5- Başarı, üstün başarı ve ödül alanlara verilecek hizmet puanları, bu kapsamda 19.06.2020 tarihinden önce alınmış olan diploma, sertifika ve belgelerde 19.06.2020 tarihi itibarıyla hizmet puanının hesabında dikkate alınacaktır." şeklinde açıklanmıştır.

Aralık 1989 tarihli ve 2302 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge, 657 sayılı kanunun aylıkla ödülü içeren 123. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı gerekçesi ile Nisan 2011 tarihli ve 2643 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönergenin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kasım 1999 tarihli ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge" Nisan 2011 tarihli ve 2643 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge''nin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Fakat; 657 sayılı kanunun, Teşekkür, Takdir ve aylıkla ödülü içeren 123. maddesi yürürlükten kaldırılsa da bu madde kapsamındaki Teşekkür, Takdir ve aylıkla ödüllendirme hususu kanunun 122. maddesine "(Değişik: 13/2/2011-6111/110 md.)Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar ödül verilebilir." şeklinde başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül olarak 6111 sayılı kanunla taşınmıştır. Bu nedenle Teşekkür Belgesi, Başarı Belgesi olarak isim değiştirmiştir.

Bu nedenle Yönergelerle Öğretmenlere verilen Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül olarak 6111 sayılı kanunla taşınmıştır. Bu nedenle Teşekkür Belgesi, Başarı Belgesi olarak isim değiştirmiştir. Öğretmenlerin 2011 yılından önce alınmış oldukları ödül belgelerinin artırımlı hizmet puanı uygulanmasına kullanılması sağlanmalıdır.

Dolayısıyla bunun sağlanması için

Teşekkür Belgesi = Başarı Belgesi,

Takdir Belgesi = Üstün Başarı Belgesi,

Aylıkla Ödül = Ödül,

şeklinde kıyasen uygulama yapılarak Teşekkür, Takdir ve Aylıkla Ödül Belgelerine yukarıda belirttiğimiz kıstasa göre hizmet puanı verilmesi gerekmektedir.

Bu yapılmadığı takdirde Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül belgesi olan öğretmenler aldıkları ek puanlarla norm fazlası olmaktan kurtulacaklar ama Teşekkür Belgesi, Takdir Belgesi ve Aylıkla Ödül Belgesi olan öğretmenler ise ek puan alamayacakları için norm kadro fazlası olacaklardır.

Bu durumdaki olan öğretmenlerin hazırladığımız dilekçe ile kurumlarına başvurarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden bu durumun düzeltilmesini talep etmeleri, ret cevabı gelmesi halinde ise Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR