Bakan Pakdemirli, selzede kadının zararını karşılayacak
|30 Ağustos 2020 19:54
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceledi.
İlçe esnafıyla görüşen Pakdemirli, dükkanların temizliğini yapan vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, talepleri dinledi.
Pakdemirli ziyareti sırasında afetzedelere her türlü desteğin verileceğini, kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirtti.
Selde fındığı zarar gören 65 yaşındaki Fatma Kuşluhan ile bir süre görüşen Pakdemirli, "Ne kadar zararın varsa karşılayacağız, söz veriyorum. 100 ocağın kadar fındığını vereceğiz." dedi.
İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı devam ediyor, vatandaşlar ekiplerin yardımıyla evlerini boşaltmayı sürdürüyor.
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