1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli, selzede kadının zararını karşılayacak

 30 Ağustos 2020 19:54
Yazdır
Bakan Pakdemirli, selzede kadının zararını karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceledi.

İlçe esnafıyla görüşen Pakdemirli, dükkanların temizliğini yapan vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, talepleri dinledi.

Pakdemirli ziyareti sırasında afetzedelere her türlü desteğin verileceğini, kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

Selde fındığı zarar gören 65 yaşındaki Fatma Kuşluhan ile bir süre görüşen Pakdemirli, "Ne kadar zararın varsa karşılayacağız, söz veriyorum. 100 ocağın kadar fındığını vereceğiz." dedi.

İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı devam ediyor, vatandaşlar ekiplerin yardımıyla evlerini boşaltmayı sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor
30 Ağustos 2020 19:08		 Bakan Soylu'dan Barış Atay'a 'tecavüzcü' yanıtı
30 Ağustos 2020 18:38
Erdoğan: Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık
30 Ağustos 2020 18:04		 Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor
30 Ağustos 2020 17:19
Binali Yıldırım doğa tutkunlarını Dumanlı Yaylası'na davet etti
30 Ağustos 2020 17:14		 Bakan Ziya Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı
30 Ağustos 2020 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin 60 senesini çaldılar
30 Ağustos 2020 16:36		 Bakan Akar: TSK milli ve manevi değerlerimizi korumaya muktedirdir
30 Ağustos 2020 14:49
İbrahim Kalın'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
30 Ağustos 2020 14:20		 AK Partili Canikli: Fitch suçüstü yakalanmıştır
30 Ağustos 2020 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - Kovid-19'u atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?21:07 - Karaciğer hastalıklarının tanısında 'fibroscan' dönemi21:03 - Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu20:57 - Zehir tacirlerinin 1200 kilometrelik akıl almaz planı20:51 - AFAD Sakarya İl Müdürünün oğluna ilginç düğün hediyesi20:45 - Bu ilde memurların il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
20:40 - Adana'daki orman yangını havadan görüntülendi20:32 - Şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli için tören düzenlendi20:31 - 3 ilden yeni karantina haberleri geldi20:03 - Tatilciler deniz ve sahilin tadını doyasıya çıkarttı19:57 - Erhan Afyoncu: Müfredatımızı milli çizgide yeniledik19:54 - Bakan Pakdemirli, selzede kadının zararını karşılayacak
19:40 - Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV açıklaması19:08 - Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor18:41 - Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı arttı18:38 - Bakan Soylu'dan Barış Atay'a 'tecavüzcü' yanıtı18:36 - İstanbul'da 3 noktada 3 ay sürecek yol çalışması başlatıldı
18:31 - Türkiye savunmada iki yeni tesis kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
Yerli otomobilde fiyat düşecek, lüks ithal otomobilde artacak
Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor
Yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle yarın başlıyor
MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
KDV düştü, fiyatlar düşmedi
Kişi başına düşen araç sayısı en fazla bu illerde
Sözleşmeli öğretmen tercihlerinde kontenjanlar açıklandı
Çalışmalar tamamlandı, TRT duyurdu! Yarın başlıyor
Hangi otomobil için kaç lira ÖTV ödenecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anıtkabir'de erdoğan sloganı atılması 2
hodri meydan 1
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 1
isyan 1
lafa tutmak 1
üstün dökmen'in okullar kesinlikle açılmalı yorumu 1
Masterchef Esra 2
cahille girme münakaşaya 1
the wire 1
somer sivrioğlu 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam