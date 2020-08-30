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Erhan Afyoncu: Müfredatımızı milli çizgide yeniledik

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu:- "Milletimiz şundan emin olabilir, ne olursa olsun biz 2 bin 200 yıllık Türk tarihi ve kültüründen gelen bilgilerle ve kültürle hareket edip öğrencilerimizi o şekilde yetiştireceğiz. Biz müfredatımızı tamamen milli çizgide yeniledik"
 30 Ağustos 2020 19:57
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Erhan Afyoncu: Müfredatımızı milli çizgide yeniledik

Milli Savunma Üniversitesi harp okullarını başarıyla tamamlayan teğmenler diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle aldı.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katılımıyla koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerin yoğun olarak alındığı Kara Harp Okulu'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanına gelişinde öğrencileri "Merhaba Harbiyeli" diyerek selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Alparslan Yücel Soysal, Kara Harp Okulu'ndan 270, Deniz Harp Okulu'ndan 194 ve Hava Harp Okulu'ndan 177 teğmenin bugün mezun olmaya hak kazandığını belirtti.

Diplomalarını alarak meslek hayatlarına gururla adım atacak teğmenlerin "Güçlü ordu, güçlü Türkiye" inancıyla Türk milletinin desteğini yüreklerinde hissedeceklerini ifade eden Soysal, şunları söyledi:

"Harp okullarındaki eğitim ve öğretimdeki hedefimiz yurt edinilmiş vatan topraklarımızın bekası ile aziz milletimizin huzur ve güvenliği için tüm tehdit ve risklere karşı süratle cevap verebilecek, vatanına, milletine, devletine, bayrağına ve TSK'ya sadakatle bağlı, milli, demokratik ve milletinin kültürel değerlerini benimseyen ve bu değerlere sahip çıkan, üstün nitelikli ve fiziki gücü yüksek muvazzaf subaylar yetiştirmektir.

15 Temmuz 2016 menfur darbe girişimi sonunda ülkemizde yaşanan hadiseler ülkemizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi derinden sarsmıştır. Vatan sevgisinden, disiplinden yoksun ve askerlik yeminine ihanet edenlerin devletimizi ve milletimizi sürükledikleri felaket ibret vericidir. Devletimizin ve milletimizin bekasını doğrudan tehdit eden bu tür ihanet hareketleri ile bir daha karşılaşmamak üzere Kara, Deniz ve Hava harp okulları bilim ve aklın ışığında, fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirme sorumluluğunun bilincindedir."

- "Müfredatımızı tamamen milli çizgide yeniledik"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da dört sene önce dünya tarihindeki en büyük ihanetlerden birinin yaşandığını anımsattı.

Afyoncu, göreve geldiğinde ilk olarak okullardaki tahribatı ortaya çıkardıklarına işaret ederek 31 Ekim 2016'da dost ve kardeş ülkelerden gelen misafir askeri personelle eğitim-öğretime başladıklarını dile getirdi.

O dönemde sadece 126 mezunlarının olduğunu belirten Rektör Afyoncu, "Bu yıl üç harp okulu, dört astsubay okulu ve harp enstitülerinden mezunumuzun sayısı 3 bin 371" diye konuştu.

Bugünlere kolay gelinmediğini, büyük zorluklarla karşılaştıklarını söyleyen Afyoncu, "Bu zorlukları aşarken en önemlisi Türk milletinin teveccühü oldu. Mensubu olmaktan şeref duyduğum bu milletin her bir ferdi her türlü desteği verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da büyük desteğine değinen Afyoncu, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Üniversitesi 17 bin civarında öğrencisi ve 8 bin personeli ile yaklaşık 25 bin kişilik bir aile olarak faaliyetlerine devam ediyor. Yaptığımız birçok çalışma birilerini rahatsız etti ki bazı raporlara da konu oldu. Fakat milletimiz şundan emin olabilir, ne olursa olsun biz 2 bin 200 yıllık Türk tarihi ve kültüründen gelen bilgilerle ve kültürle hareket edip öğrencilerimizi o şekilde yetiştireceğiz.

Biz müfredatımızı tamamen milli çizgide yeniledik. Aynı zamanda birçok stratejik konuda öğrencilerimize doktora yaptırmaya başladık. Mesela deniz hukuku konusunda dört öğrencimiz doktora yapıyor, savunma sanayisi projelerinde harp okullarımız görev almaya başladılar."

Genç teğmenlere de seslenen Afyoncu, "Kıymetli teğmen kardeşlerim, ömrünüz boyunca bağlı olacağınız iki yer var: Birisi Türk milleti, diğeri demokrasi. Bu millet kendisine hizmet edenleri tarihe altın harflerle yazar, ihanet edenleri de tarihin çöplüğüne atar. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve bu aziz millete ömrünüz boyunca kanınızla hizmet etmeye devam edin, hepinizin yolu bahtı açık olsun." şeklinde konuştu.

- Mezuniyet andı

Mezun teğmenler adına Hava Harp Okulunu birincilikle bitiren Hava Teğmen Şerafettin Ger tarafından mezuniyet andının yaptırılmasının ardından Kara ve Hava Harp okulları devre birincileri yaş kütüklerine dönem yıldız ve plaketini çaktı.

Deniz Harp Okulunu birincilikle bitiren Mücahit Şamil Doğan, 247'nci yıl baklasını denizcilere özgü usul ve esaslarla kaloma verdirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasının ardından okullarını birincilikle bitiren teğmenlere diplomalarını verdi.

Dereceye giren diğer öğrenciler diplomalarını TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve MSÜ Rektörü Afyoncu'ndan aldı.

Dereceyle mezun olan misafir teğmenlerin diplomalarını almalarının ardından Kara, Deniz ve Hava harp okulları sancak devir teslim gerçekleştirildi.

Tören, Kara, Deniz ve Hava harp okulları komutanları tarafından sancaktar ve sancak muhafızlarına kılıç ve diploma verilmesinin ardından sona erdi.

Tören alanında ayrılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni teğmenleri tebrik ederek "Yeni görev yerlerinizde sizlere üstün başarılar diliyor, ailelerinizle birlikte mutluluklar temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz" dedi.

Harbiyeliler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sağ ol" diyerek karşılık verdi.
Anadolu Ajansı
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