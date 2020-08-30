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Tatilciler deniz ve sahilin tadını doyasıya çıkarttı

Düzce'nin ve Anadolu'nun denize açılan en önemli kapılarından olan Akçakoca sahilleri, güneşli hafta sonunu denizde geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Sahiller, tatilcilerle doldu taştı.
 30 Ağustos 2020 20:03
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Tatilciler deniz ve sahilin tadını doyasıya çıkarttı

Düzce'nin ve Anadolu'nun denize açılan en önemli kapılarından olan Akçakoca sahilleri, güneşli hafta sonunu denizde geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Sahiller, tatilcilerle doldu taştı.

Karadeniz'in önemli sahil şeritlerinden olan Düzce'nin Akçakoca İlçesi, güneşli hafta sonunu geçirmek isteyen günübirlik tatilcilerin uğrak mekanı oldu. Tatilciler, mavi bayraklı 3 sahiline sahip Akçakoca'da deniz, güneş ve kumun tadını doyasıya çıkartırken Akçakoca sahillerini hem şehir dışından hem de Düzce'den giden günü birlik tatilciler doldurdu. Tatilciler, özellikle Ankara gibi deniz olmayan illerden gelirken hem yakınlığı hem de diğer tatil yörelerine göre ucuz olması nedeniyle tercih ettikleri Akçakoca sahillerinde güneşli hafta sonunun tadını çıkarttı.

Güneşli hafta sonunu geçirmek için Düzce'den Akçakoca'ya giden Erol Kaya, "Akçakoca gayet güzel. Havalarda sıcak. Bu sıcak havalarda bizler için şans. Deniz güzel, hava güzel. Burada Düzce'ye göre nispeten serinliyoruz. Ankara ve İstanbul'dan da gelenler var. Akçakoca sahilleri geniş alan, uzun bir sahil şeridine sahip. O nedenle herkesi konaklatacak bir durum var. Çeken akıntı en büyük sorun. Her yerde denize girmemek lazım" dedi.

Ankara'dan günü birlik tatil için Akçakoca'ya gelen Ceyda Yüce, "Akçakoca'yı çok beğendik. Ankara'dan geliyoruz. Yakın olduğu için günübirlik gelmeyi tercih ettik. Çok hoşumuza gitti. Doğası da çok güzel plajları da çok güzel herkese tavsiye edeceğim. Çok güzel ormanların içinde yoldan geldik. Altı biraz taşlı ama denizi çok güzel. Çeken akıntıya karşı ise kardeşim ile birlikte denize girdiğim için kıyılarda yüzdük. Sorun olmadı" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden hafta sonunu değerlendirmek için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen bir başka vatandaş ise, "Gebze'den geldik. Hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Malum pandemi süreci var. Anca buralara gelebiliyoruz. 2 saatlik mesafesi var İstanbul'a. Geldik buradayız. Burada da bir yazlığımız var. Hafta sonunu ailemiz ile burada geçiriyoruz. Hava sıcak, deniz güzel insanlar yoğunluklardan dolayı kendilerini plaja atmışlar. Karadeniz'in çeken akıntısı bu bölgede yok. O genelde İstanbul Şile'de falan oluyor. Burada olmuyor. Ama dikkat ediyoruz. Burada öyle bir sıkıntı yok insanlar rahatlıkla buraya gelebilirler" şeklinde konuştu.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceyi buldu Akçakoca'da sahillerde vatandaşlar güneşlenirken, Korona virüs nedeni ile sahillerde ise çeşitli önlemler alınıyor.
İhlas Haber Ajansı
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