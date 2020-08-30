Şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli için tören düzenlendi
|30 Ağustos 2020 20:32
|Yazdır
Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli için tören düzenlendi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak cenaze nakil aracı ile Giresun Bölge Jandarma Komutanlığına getirildi.
Buradaki törene, şehidin kardeşi Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Variyenli ve bazı yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile diğer ilgililer ve askeri personel katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından 7 Mayıs 1989 doğumlu şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından dua edildi.
Şehidin tabutuna, cenaze nakil aracına taşınırken Bakanlar Kurum, Soylu ve Pakdemirli de omuz verdi.
Şehidin naaşı, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'ndan toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.
Doğankent ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel dolayısıyla arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden Variyenli ve 4 jandarma personelinin daha içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.
Çalışmalar sonucunda daha önceki günlerde 3 jandarma personelinin, bugün ise Variyenli'nin naaşına ulaşıldı. Kayıp 1 jandarma personelini arama çalışmaları ise devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19'u atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?
30 Ağustos 2020 21:12
|AFAD Sakarya İl Müdürünün oğluna ilginç düğün hediyesi
30 Ağustos 2020 20:51
|Tatilciler deniz ve sahilin tadını doyasıya çıkarttı
30 Ağustos 2020 20:03
|Valilik uyardı: Sıcaklık 4 Eylül'e kadar sürecek
30 Ağustos 2020 16:25
|TRT Haber spikeri canlı yayında baygınlık geçirdi
30 Ağustos 2020 16:11
|Karantinadan kaçtı denetimlerde yakalandı
30 Ağustos 2020 15:45
|Ev karantinasından kaçan kişi otogarda yakalandı
30 Ağustos 2020 15:13
|Torununun sünnet parasını çaldıran pazarcı kadına, tezgah komşularından örnek davranış
30 Ağustos 2020 14:54
|Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı
30 Ağustos 2020 14:32
|Hayalini kurduğu üniversiteyi 65 yaşında kazandı
30 Ağustos 2020 14:22