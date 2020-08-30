Adana'daki orman yangını havadan görüntülendi

21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BELİRLİ SINIFLARDA BAŞLAYACAK Bakan Selçuk: Benim ricam sadece, resmi kaynaklarda MEB'in sitesinde ne yazıyorsa odur. Önemli olan şu, biz 21'inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Salgının seyri itibariyle, sürekli değerlendirme söz konusu olduğu için biz bunu takip ediyoruz. Buna uygun olarak da durumumuzu dikkate alacağız