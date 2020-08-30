1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AFAD Sakarya İl Müdürünün oğluna ilginç düğün hediyesi

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ın oğlu Enes Kaşkaş ile Aişe Şuvak çiftinin düğününde, düğün takısı olarak Afet Gönüllüleri Derneği tarafından yangın söndürme cihazı hediye edildi. Genç çifti şaşırtan ve gülümseten bu ilginç hediye, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.
 30 Ağustos 2020 20:51
Yazdır

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ın oğlu Enes Kaşkaş ile Aişe Şuvak çiftinin düğününde, düğün takısı olarak Afet Gönüllüleri Derneği tarafından yangın söndürme cihazı hediye edildi. Genç çifti şaşırtan ve gülümseten bu ilginç hediye, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ın oğlu Enes Kaşkaş ile Hatice - Muhammed Murat Şuvak çiftinin kızları Aişe Şuvak, Adapazarı'ndaki bir mesire alanında gerçekleşen kır düğünü ile dünya evine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde sıra takı merasimine geldiğinde diğer davetliler para, altın gibi hediyeler takdim ederken, Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) tarafından yeni çifte takı yerine yangın söndürme cihazı hediye edildi. Yangın söndürücüsünü, AFGD adına çifte hediye eden Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada,afet gönüllüleri olarak AFAD ile koordineli çalıştıklarını, düğünlerde de farkındalık oluşturmak adına yangın söndürücü hediye ettiklerini belirtti. Alışık olunmayan bu ilginç hediye ise önce şaşkınlıkla sonra da alkışlarla karşılandı.

Afet Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, dernek olarak 450'den fazla üye ile beş ilde faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Katıldığımız tüm düğünlerde bir farkındalık oluşturması adına yangın söndürücü hediye ediyoruz yeni çiftlerimize. Bu şekilde amaçladığımız, gayelediğimiz şey, bir şekilde arkadaşlarımızın, düğüne katılan kişilerin afet farkındalığının oluşması, afet gönüllülüğünün önemini kavramaları. Yangın söndürücü, çok kolay bir şekilde temin edilebilir ve herkesin evinde en az bir tane bulunması gereken bir cihaz. Evinizin hemen ulaşabileceğiniz bir bölgesinde yangın söndürücü olması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

İtfaiyenin yangınlara her ne kadar kısa sürede müdahale etse de birçok yangının evde bulunan yangın söndürücülerle büyümeden söndürülebileceğini belirten Özkurt, ne yazık ki görünümü, evin dekorunu bozması, tozunun temizlenmesinin zorluğu gibi nedenlerle çoğu evde bulundurulmadığını, ama bu sebeplerin, evlerinin yanmasına tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Afet gönüllülüğüne ilişkin bilgi almak ya da afet gönüllüsü olmak isteyenler, e-devlet platformu üzerinden başvuru yaparak gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilmektedir.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'u atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?
30 Ağustos 2020 21:12		 Şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli için tören düzenlendi
30 Ağustos 2020 20:32
Tatilciler deniz ve sahilin tadını doyasıya çıkarttı
30 Ağustos 2020 20:03		 Valilik uyardı: Sıcaklık 4 Eylül'e kadar sürecek
30 Ağustos 2020 16:25
TRT Haber spikeri canlı yayında baygınlık geçirdi
30 Ağustos 2020 16:11		 Karantinadan kaçtı denetimlerde yakalandı
30 Ağustos 2020 15:45
Ev karantinasından kaçan kişi otogarda yakalandı
30 Ağustos 2020 15:13		 Torununun sünnet parasını çaldıran pazarcı kadına, tezgah komşularından örnek davranış
30 Ağustos 2020 14:54
Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı
30 Ağustos 2020 14:32		 Hayalini kurduğu üniversiteyi 65 yaşında kazandı
30 Ağustos 2020 14:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - Kovid-19'u atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?21:07 - Karaciğer hastalıklarının tanısında 'fibroscan' dönemi21:03 - Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu20:57 - Zehir tacirlerinin 1200 kilometrelik akıl almaz planı20:51 - AFAD Sakarya İl Müdürünün oğluna ilginç düğün hediyesi20:45 - Bu ilde memurların il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
20:40 - Adana'daki orman yangını havadan görüntülendi20:32 - Şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli için tören düzenlendi20:31 - 3 ilden yeni karantina haberleri geldi20:03 - Tatilciler deniz ve sahilin tadını doyasıya çıkarttı19:57 - Erhan Afyoncu: Müfredatımızı milli çizgide yeniledik19:54 - Bakan Pakdemirli, selzede kadının zararını karşılayacak
19:40 - Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV açıklaması19:08 - Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor18:41 - Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı arttı18:38 - Bakan Soylu'dan Barış Atay'a 'tecavüzcü' yanıtı18:36 - İstanbul'da 3 noktada 3 ay sürecek yol çalışması başlatıldı
18:31 - Türkiye savunmada iki yeni tesis kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
Yerli otomobilde fiyat düşecek, lüks ithal otomobilde artacak
Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor
Yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle yarın başlıyor
MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
KDV düştü, fiyatlar düşmedi
Kişi başına düşen araç sayısı en fazla bu illerde
Sözleşmeli öğretmen tercihlerinde kontenjanlar açıklandı
Çalışmalar tamamlandı, TRT duyurdu! Yarın başlıyor
Hangi otomobil için kaç lira ÖTV ödenecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cahille girme münakaşaya 1
masterchef 3
ötv 1
Hastaneler tıklım tıklım 1
özel iletişim vergisi 1
Endişe edecek bir durum yok 1
enner valencia 1
Ülkenin yüzde 75'i seni sevmiyor 1
lionel messi 1
sinir eden reklamlar 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam