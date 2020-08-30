Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Zehir tacirlerinin 1200 kilometrelik akıl almaz planı
Erzurum'dan karayoluyla Antalya'ya gelen bir otomobilin stepnesinde 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
|30 Ağustos 2020 20:57
|Yazdır
Erzurum'dan karayoluyla Antalya'ya bir araçla uyuşturucu madde getirildiği yönünde ihbar alan Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik polisleri, H.K (29) ve M.K (31) isimli şahısların kaldıkları eve dün öğlen saatlerinde operasyon düzenledi.
Şahıslara ait araçta narkotik madde arama köpeği Yaman'ın da katkısıyla yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan yedek lastiğin içerisinde zulalanmış vaziyette 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram (4 bin 500 doz) metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Yapılan incelemede çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen H.K. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çalıştığı kuyumcuyu soydu, 'şeytana uydum' dedi
30 Ağustos 2020 17:47
|Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı
30 Ağustos 2020 17:04
|Serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki genç boğuldu
30 Ağustos 2020 16:47
|Beykoz'da öğretmenevinde yangın paniği
30 Ağustos 2020 16:23
|Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi öldü
30 Ağustos 2020 14:46
|Yoldan çıkan otomobil eve girdi, faciadan dönüldü
30 Ağustos 2020 13:38
|Ünlü dolandırıcı savcının odasından çıkarken yakalandı
30 Ağustos 2020 08:53
|Cam yüklü kamyonete çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
30 Ağustos 2020 06:57
|Tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
30 Ağustos 2020 06:51
|Asker uğurlama eğlencesinde 'gözaltı' arbedesi
29 Ağustos 2020 23:52