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Bakan Gül'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin, "Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimize yönelik terör eylemi de benzer zihinlerin ürünüydü. Tüm dünya bu olaylardan ders çıkarmalı ve gereğini yapmalıdır!" ifadelerini kullandı.
 30 Ağustos 2020 21:43
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Bakan Gül'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin, "Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimize yönelik terör eylemi de benzer zihinlerin ürünüydü. Tüm dünya bu olaylardan ders çıkarmalı ve gereğini yapmalıdır!" ifadelerini kullandı.

Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İslam karşıtlarının dün İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yaktığını, bugünse Norveç'te parlamento önünde yırttığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimize yönelik terör eylemi de benzer zihinlerin ürünüydü. Tüm dünya bu olaylardan ders çıkarmalı ve gereğini yapmalıdır! Avrupa'da yayılan ırkçı İslam düşmanlığına karşı adalet ve hukukun süratle harekete geçmesi beklentimizdir, takipçisi olacağız. İnsanlığın sürüklendiği vicdan krizinden çıkmanın insan hakları ve adaletten başka yolu yok."
Anadolu Ajansı
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