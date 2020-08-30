Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyatına tepki
|30 Ağustos 2020 22:15
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir. Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına ilişkin basına yansıyan haberler hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptıklarına dair haberler basında yer almıştır. Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir. Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz.
Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır" ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye'den Macron'a Doğu Akdeniz'de 'kırmızı çizgi' tepkisi
30 Ağustos 2020 22:45
|Bakan Gül'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
30 Ağustos 2020 21:43
|Bakan Pakdemirli, selzede kadının zararını karşılayacak
30 Ağustos 2020 19:54
|Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor
30 Ağustos 2020 19:08
|Bakan Soylu'dan Barış Atay'a 'tecavüzcü' yanıtı
30 Ağustos 2020 18:38
|Erdoğan: Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık
30 Ağustos 2020 18:04
|Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor
30 Ağustos 2020 17:19
|Binali Yıldırım doğa tutkunlarını Dumanlı Yaylası'na davet etti
30 Ağustos 2020 17:14
|Bakan Ziya Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı
30 Ağustos 2020 16:43
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin 60 senesini çaldılar
30 Ağustos 2020 16:36