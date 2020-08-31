Sınavlarda görev alacak öğretmen HES kodu alacak
|31 Ağustos 2020 00:01
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 26.08.2020 tarih ve 11292103 sayılı yazılarıyla; özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, özel iş makineleri operatörlük kursları, özel gemiadamları yetiştirme kursları ve özel pilot yetiştirme kurslarının kursiyer kayıtlan ile sınavlarına ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı doğrultusunda kursiyer kayıtlarında ve sınavlarda görev alacak personellerde HES kodlarının kullanılması gerektiğini yetkililere bildirdi.
Ahmet KANDEMİR
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