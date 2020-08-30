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Rekor için 24 saatte koşu bandında 213 kilometre koştu

Ultra maratoncu Ali Kansu:"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda rekor kırdığım için çok mutluyum"- "Bundan sonraki hedefim, 24 saatte 265 kilometreyi geçerek dünya rekorunu kırmak ve Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek"
 30 Ağustos 2020 22:17
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Rekor için 24 saatte koşu bandında 213 kilometre koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ultra maratoncu Ali Kansu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye rekoru kırmak için koşu bandında 24 saatte 213,7 kilometre koştu.

Kansu, ilçedeki bir alışveriş merkezinde "24 saat koşuyoruz" etkinliğine katılarak rekor denemesi gerçekleştirdi.

Koşu bandına çıkan sporcu Ali Kansu, toplam 213,7 kilometre katetti.

Toplam 13 bin 335 kalori harcadığı belirtilen ultra maratoncu Kansu, rekor denemesi için yaklaşık 4 ay hazırlandığını anlattı.

Kansu, elde ettiği kilometreyle geçen yıl ultra maratoncu Özgür Tetik'in İstanbul'da 24 saatte koştuğu 191,45 kilometrelik dereceyi geçtiğini belirterek, "Bu anlamlı günde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda rekor kırdığım için çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim, 24 saatte 265 kilometreyi geçerek dünya rekorunu kırmak ve Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek." dedi.

Bazı sporcularla Kansu'nun yanında kurulan koşu bandında zaman zaman koşarak kendisine destek veren Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ise Manavgat sanayisinde kaporta ustası olan sporcunun 5 yıl önce yanlışlıkla katıldığı maratonda 42 kilometrelik parkuru tamamlayarak, tesadüfen ultra maratoncu olduğunu anımsattı.

Karakaya, Kansu'yu tebrik etti.

Ayrıca Ali Kansu'ya kupa, alışveriş merkezi yönetimince plaket ve birçok firma tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı
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