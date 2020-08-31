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COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek

 31 Ağustos 2020 00:03
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COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.08.2020 tarih ve 11016537 sayılı yazılarıyla ; Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere gözetmenlik görevi verilmeyeceğini ve Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan öğrenciler bina girişlerinde görevlilere bilgi verecektir. Söz konusu öğrenci randevu gününde uygulamaya alınmayacak olup il tanılama sınav komisyonu tarafından öğrenciye yeni bir randevu tarihi belirlenerek tek kişilik salonda uygulamaya katılması sağlanacağını açıkladı.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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