1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 Milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı

Kocaeli'den İzmir'e nakliyesini yapmak için bir firma ile anlaştıkları 2 milyon TL değerindeki temizlik malzemesini çalan ve çaldıkları ürünlerle İstanbul'da yakalanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 30 Ağustos 2020 22:29
Yazdır
2 Milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı

Kocaeli'den İzmir'e nakliyesini yapmak için bir firma ile anlaştıkları 2 milyon TL değerindeki temizlik malzemesini çalan ve çaldıkları ürünlerle İstanbul'da yakalanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Temmuz günü Kocaeli'nin Çayırova ilçesinden İzmir'e temizlik malzemesi göndermek isteyen bir firma, nakliye için 2 kişiyle anlaştı. Temizlik firmasına gelerek piyasa değeri 2 milyon TL olan temizlik malzemeleri tıra yükleyen S.P. ve E.E. isimli iki şahıs, araçla firmadan ayrıldı. Olayın ardından gönderilen ürünlerin İzmir'e ulaşmadığını fark eden firma yetkilileri, nakliye için anlaştıkları şahıslara ulaşamayınca polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, olayı gerçekleştiren S.P. ve E.E. isimli şahısları, İstanbul Pendik ilçesinde bir otele düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Çayırova Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.E. adlı şüphelinin benzer suçlardan 6, S.P.'nin ise 10 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şahısların çaldıkları ve Tuzla ilçesinde bir depoya sakladıkları temizlik malzemelerine ise polis ekiplerince el konularak sahibi olan firmaya teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri Gebze Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Üfürükçü hoca' iki kadına taciz iddiasıyla tutuklandı
29 Ağustos 2020 17:33		 Mahkeme, eşi ve kayınvalidesini yaralayan sanığa 'haksız tahrik oluşmadı' dedi
28 Ağustos 2020 13:50
Soylu'ya küfür içerikli paylaşımda bulunan şahıs adli kontrolle serbest
26 Ağustos 2020 12:45		 Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
26 Ağustos 2020 08:43
Bursa'da tartıştığı komşusunun ölümüne neden olan sanık tahliye edildi
25 Ağustos 2020 12:32		 Uyuşturucu ele geçirilen geminin 3 personeli tutuklandı
24 Ağustos 2020 19:24
Çakarlı şehir eşkıyası tutuklandı
24 Ağustos 2020 16:44		 Polis merkezine EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı tutuklandı
22 Ağustos 2020 15:20
Güleda'nın babası: Sanığa, mükafat gibi bir ceza verilmiş oldu
21 Ağustos 2020 14:57		 Üniversite öğrencisi Güleda'nın katilinin cezası belli oldu
20 Ağustos 2020 13:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:48 - TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı22:45 - Türkiye'den Macron'a Doğu Akdeniz'de 'kırmızı çizgi' tepkisi22:40 - Tüketiciler BTK'ye en fazla kimi şikayet etti?22:31 - Konvoy yaparak yolu kapatan şahıslara ceza yağdı22:29 - 2 Milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı22:27 - Dr. Ayşe Hümeyra Ökten vefat etti
22:17 - Rekor için 24 saatte koşu bandında 213 kilometre koştu22:15 - Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyatına tepki21:47 - Ankara'daki orman yangını hala söndürülemedi!21:43 - Bakan Gül'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki21:41 - İstiklal Caddesinde koronavirüs denetimi yapıldı21:20 - Atakule'den dev Türk bayrağı dalgalandırıldı
21:12 - Kovid-19'u atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?21:07 - Karaciğer hastalıklarının tanısında 'fibroscan' dönemi21:03 - Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu20:57 - Zehir tacirlerinin 1200 kilometrelik akıl almaz planı20:51 - AFAD Sakarya İl Müdürünün oğluna ilginç düğün hediyesi
20:45 - Bu ilde memurların il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
Yerli otomobilde fiyat düşecek, lüks ithal otomobilde artacak
Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor
Yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle yarın başlıyor
MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
Bu ilde memurların il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
KDV düştü, fiyatlar düşmedi
Kişi başına düşen araç sayısı en fazla bu illerde
Hangi otomobil için kaç lira ÖTV ödenecek?
Çalışmalar tamamlandı, TRT duyurdu! Yarın başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hastaneler tıklım tıklım 1
masterchef'in 30 ağustos afyon özel bölümü 1
isyan 1
bu bir savaş sebebidir 1
corona virüs vaka sayısı 1
gel dese ask dizi 1
the wire 1
Sen bir seri tecavüzcüyü korudun,kolladın 1
ali babacan 1
eran zahavi 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam