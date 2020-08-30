TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.
|30 Ağustos 2020 22:48
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı. Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Haber Aero'nun haberine göre, Kotil bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı entübe (Solunum yoluna tüp takılması) edildi. 60 yaşındaki Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu. Koronavirüs sürecinde Temel Kotil'in yoğun tempoyla çalıştığı biliniyordu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.Temel Kotil koronavirüse yakalandı
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