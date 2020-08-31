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31 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları

31 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları.
 31 Ağustos 2020 00:01
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31 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

2- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, Türkiye genelinde uzaktan eğitimle başlayacak.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim-öğretim yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyacak, ilk ders zilini çalacak ve öğrencilerin canlı dersine katılacak.

- Bakan Selçuk, Mövenpick Otel'de düzenlenecek MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Tanıtım ve İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.00/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Valiliğini, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, İsmail Akçay Parkı Portatif Yüzme Havuzu'nu ziyaret edecek; Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Yüzme Havuzu beton atma ve Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı açılış törenlerine katılacak.

(Balıkesir/12.30-15.45)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek "2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı" merasimine katılacak.

(Giresun/18.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, 2019'a dair Yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

4- İsrail ile BAE arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrailli ve ABD'lilerden oluşan bir heyet, Abu Dabi'de temaslarda bulunacak.

(Kudüs/Ankara)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Giresun)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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