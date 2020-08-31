İşte tüm MEB genel müdürlüklerinin uzaktan eğitim çalışma planları
|31 Ağustos 2020 00:08
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı genel müdürlükler Uzaktan Eğitim Çalışma Planı hazırladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü UUzaktan Eğitim Çalışma Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR
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