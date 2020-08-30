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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.
 30 Ağustos 2020 23:54
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 91 bin 302 test yapıldı, 1482 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 42 hasta vefat etti, 1027 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839'a yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, vaka sayısı 268 bin 546, vefat sayısı 6 bin 326 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 945, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

- "Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz, güç tedbirde."

- Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 75 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 75 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1398 iş yeri denetlenerek 18 bin 264 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 49, maske takmayan 26 kişiye para cezası verildi.

- Gaziantep'te maske kullanımı tedbirleri

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 1911 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı
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