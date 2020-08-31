1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmaris'te yüzgecine misina dolanan caretta caretta kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde bitkin halde bulunan ve yüzgecine misina dolanan deniz kaplumbağası, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.
 31 Ağustos 2020 00:23
Yazdır
Marmaris'te yüzgecine misina dolanan caretta caretta kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde bitkin halde bulunan ve yüzgecine misina dolanan deniz kaplumbağası, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Söğüt Mahallesi Mavi Akvaryum açıklarında sahilde bulunan Deniz Tanakyüz, bir caretta carettanın suyun yüzeyinde durduğunu fark edince denize girdi.

Tanakyüz, yüzgecine misina dolandığını gördüğü deniz kaplumbağasını sahile çıkardı.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği üyelerince misina çıkarılarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bilgi verildi.

Derneğin başkanı Tülay Yıldız, AA muhabirine, vatandaşları nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta carettalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yıldız, kaplumbağayı Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine göndereceklerini, buradaki tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağını ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2. Abdülhamid'in büyük projesi Hicaz Demir Yolu 112 yaşında
01 Eylül 2020 23:54		 İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek
01 Eylül 2020 22:40
Bu ilde tam 262 koronavirüslü evlerinde bulunamadı
01 Eylül 2020 21:56		 Bu ildeki koronavirüs vaka artışı endişelendiriyor
01 Eylül 2020 21:05
30 Ağustos'a damga vuran gösteri 1,5 ayda hazırlandı
01 Eylül 2020 20:36		 Boğaz ağrısı şikayeti hastaneye başvuruları artırdı
01 Eylül 2020 20:33
Kovid-19 kalbi tuttuğunda ölüm riski artıyor
01 Eylül 2020 20:31		 Bilim Kurulu Üyesi: En önemli şey teması azaltmak
01 Eylül 2020 20:04
10 eşekle başladılar! Şimdi talebe yetişemiyorlar
01 Eylül 2020 19:55		 Koronavirüs aşısı için sağlık çalışanları gönüllü oldu
01 Eylül 2020 19:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:30 - Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya tepki: Hayretle karşılıyoruz00:23 - Kartınız ATM'de sıkıştı, parayı başkaları çekti. Banka kusurlu olur mu?00:14 - Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi00:10 - PMYO alımları Eylül ayında gerçekleştirilecek00:05 - 2 Eylül 2020 Tarihli atama kararı yayımlandı00:01 - 2 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
23:55 - 'Döner sermaye sistemi, sağlıkçıların alın terini yok sayıyor'23:54 - 2. Abdülhamid'in büyük projesi Hicaz Demir Yolu 112 yaşında23:34 - Altın artık kısa vadede de kazandırıyor23:33 - İzmir'de kamu binalarına 'HES kodu'yla giriş yapılacak23:05 - 'İdari personelin temsili yok' haberlerine ilişkin açıklama22:40 - İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek
22:38 - Bu bölümü bitiren öğrenciler iş aramıyor, iş seçiyor22:35 - 'Tedbirlere uyarsak salgın o ölçüde kontrol altına alınır'22:28 - Türkiye öğrenme malzemesi çeşitliliğinde dünyada birincisi22:25 - Altın yatırımcılarına 'yastık altı' tavsiyesi22:21 - Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara sınırlama
22:01 - Türkiye'den, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması kararına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
2 Eylül 2020 Tarihli atama kararı yayımlandı
PMYO alımları Eylül ayında gerçekleştirilecek
Kartınız ATM'de sıkıştı, parayı başkaları çekti. Banka kusurlu olur mu?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya tepki: Hayretle karşılıyoruz
2 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
mansur yavaş'tan aşure isteyen hemşirenin tehdit edilmesi 2
trol 1
ali babacan'ın hastaneye yatırılması 2
Masterchef Esra 2
masterchef 1
tebdili kıyafetle denetim yapmak 2
tırnak kırılması 1
masterchef berk 1
puanlama sistemi 3
SON İLANLAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Zomguldak Gülüç Belediyesi 6 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybel 2 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 3 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam