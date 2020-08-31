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Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Samsun Üniversitesinde Tıp fakültesi kuruldu
 31 Ağustos 2020 00:24
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Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Samsun Üniversitesinde Tıp fakültesi, KTO Karatay Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulurken, yine KTO Karatay Üniversitesinde Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapatıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesinin adı ise Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Memurlar.Net
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