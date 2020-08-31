1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.
 31 Ağustos 2020 00:25
Yazdır
Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erhan Afyoncu: Müfredatımızı milli çizgide yeniledik
30 Ağustos 2020 19:57		 Öğretmenlerin Ilgaz Dağı'ndaki istatistik eğitimi sona erdi
30 Ağustos 2020 15:42
Liselerde her dersten haftalık 40 saat canlı ders
29 Ağustos 2020 20:12		 UNICEF: Gerekli tedbirleri alıp okulları açın
28 Ağustos 2020 21:51
89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
26 Ağustos 2020 14:00		 Tıp, hukuk ve öğretmenlikte ne kadar kontenjan boş kaldı?
26 Ağustos 2020 12:57
Türk öğrenciler üniversite için en çok Polonya'yı seçiyor
22 Ağustos 2020 19:53		 Uzaktan eğitimde verimli öğrenme nasıl sağlanır?
22 Ağustos 2020 08:15
'MEB ve YÖK mükemmel bir iş çıkardı'
20 Ağustos 2020 23:36		 'Siber Güvenlik Lisesi' başarılı öğrencilerin tercihi oldu
20 Ağustos 2020 21:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:55 - Türkiye'den Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama00:25 - Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı00:24 - Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu00:19 - Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı00:10 - MEB; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine çalışma takvimini yayımladı00:08 - İşte tüm MEB genel müdürlüklerinin uzaktan eğitim çalışma planları
00:05 - Memurların, lig maçlarında antrenörlük yapması mümkün mü?00:03 - COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek00:01 - Sınavlarda görev alacak öğretmen HES kodu alacak00:01 - 31 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar22:48 - TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
22:45 - Türkiye'den Macron'a Doğu Akdeniz'de 'kırmızı çizgi' tepkisi22:40 - Tüketiciler BTK'ye en fazla kimi şikayet etti?22:31 - Konvoy yaparak yolu kapatan şahıslara ceza yağdı22:29 - 2 Milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı22:27 - Dr. Ayşe Hümeyra Ökten vefat etti
22:17 - Rekor için 24 saatte koşu bandında 213 kilometre koştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
Sınavlarda görev alacak öğretmen HES kodu alacak
İşte tüm MEB genel müdürlüklerinin uzaktan eğitim çalışma planları
Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı
COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek
Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Memurların, lig maçlarında antrenörlük yapması mümkün mü?
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
MEB; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine çalışma takvimini yayımladı
31 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eran zahavi 1
isyan 1
maskeyi çeneye takmak 1
gel dese ask dizi 1
biohackers 2
kdv 1
the wire 1
Senden tam tecavüzcü olur 1
kısa çalışma ödeneği 1
Hastaneler tıklım tıklım 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam