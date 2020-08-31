Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.
|31 Ağustos 2020 00:25
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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:
"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."
Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:
"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."
Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.
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