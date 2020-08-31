1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama

Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına, "Norveç'te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınıyoruz." ifadeleriyle tepki gösterildi.
 31 Ağustos 2020 00:55
Yazdır
Türkiye'den Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama

Bakanlık, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Norveç'te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınıyoruz. Hep vurguladığımız gibi, bu tür kışkırtıcı eylemler sadece Müslümanları değil, hukuk devletlerini ve demokratik sistemleri de hedef almaktadır. Bu Nazi kalıntıları bulundukları toplumu bir virüs gibi sarmakta ve zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hastalıklı zihniyetlerle mücadele etmenin ancak söz konusu fikirleri yayan popülist siyasetçilerin dışlanmasıyla mümkün olacağı belirtilen açıklamada, ırkçılık ve İslam düşmanlığının ifade özgürlüğü kapsamında görülmesinin son derece yanlış olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ana akım siyasi partilerin de sırf oy uğruna bu ırkçı söylemleri engellememesi veya kısmen benimsemesinin ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Türkiye her zaman faşist ırkçı akımlarla mücadelesini sürdürecektir. Bu çerçevede, Avrupalı siyasetçilere ve Avrupa kurumlarına da bu tehlikeyi ciddiye almaları ve buna karşı mücadele etmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Maalesef Kutsal Kitabımıza yönelik bu tür eylemler, bilhassa demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında en önde geldiklerini iddia eden İskandinav ülkelerinde son birkaç yılda artan şekilde yaşanmaktadır. Geçen kasım ayındakine benzer şekilde gerçekleştirilen bu eylemin tekrarlanmamasını teminen Norveç makamlarının gerekli tüm önlemleri almalarını bekliyoruz."

Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun dün parlamento önünde düzenlediği eylemde Kur'an-ı Kerim yırtılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
31 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
31 Ağustos 2020 00:01		 Türkiye'den Macron'a Doğu Akdeniz'de 'kırmızı çizgi' tepkisi
30 Ağustos 2020 22:45
Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyatına tepki
30 Ağustos 2020 22:15		 Bakan Gül'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
30 Ağustos 2020 21:43
Bakan Pakdemirli, selzede kadının zararını karşılayacak
30 Ağustos 2020 19:54		 Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor
30 Ağustos 2020 19:08
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a 'tecavüzcü' yanıtı
30 Ağustos 2020 18:38		 Erdoğan: Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık
30 Ağustos 2020 18:04
Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor
30 Ağustos 2020 17:19		 Binali Yıldırım doğa tutkunlarını Dumanlı Yaylası'na davet etti
30 Ağustos 2020 17:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:55 - Türkiye'den Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama00:25 - Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı00:24 - Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu00:19 - Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı00:10 - MEB; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine çalışma takvimini yayımladı00:08 - İşte tüm MEB genel müdürlüklerinin uzaktan eğitim çalışma planları
00:05 - Memurların, lig maçlarında antrenörlük yapması mümkün mü?00:03 - COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek00:01 - Sınavlarda görev alacak öğretmen HES kodu alacak00:01 - 31 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar22:48 - TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
22:45 - Türkiye'den Macron'a Doğu Akdeniz'de 'kırmızı çizgi' tepkisi22:40 - Tüketiciler BTK'ye en fazla kimi şikayet etti?22:31 - Konvoy yaparak yolu kapatan şahıslara ceza yağdı22:29 - 2 Milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı22:27 - Dr. Ayşe Hümeyra Ökten vefat etti
22:17 - Rekor için 24 saatte koşu bandında 213 kilometre koştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
Sınavlarda görev alacak öğretmen HES kodu alacak
İşte tüm MEB genel müdürlüklerinin uzaktan eğitim çalışma planları
Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı
COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek
Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Memurların, lig maçlarında antrenörlük yapması mümkün mü?
MEB; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine çalışma takvimini yayımladı
31 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'den 'Meis Adası' açıklaması: Kaybeden Yunanistan olur
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sms onay kodu 2
giuliano de paula 1
bu bir savaş sebebidir 1
somer sivrioğlu 1
Senden tam tecavüzcü olur 1
lionel messi 1
sinir eden reklamlar 1
biohackers 2
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 1
Masterchef Esra 2
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam