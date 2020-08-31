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'Fahiş fiyat uygulayanla yollarımızı ayırıyoruz'

Ticaret Bakanlığının e-Ticaret'te stokçuluk ve fahiş fiyatı önlemek için getirdiği düzenlemelerle yeni bir dönem başlıyor.
 31 Ağustos 2020 07:31
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'Fahiş fiyat uygulayanla yollarımızı ayırıyoruz'

Bakanlık, e-Ticaret'te 'Güven Damgası' alınabilmesi için şirketlerin uyması gereken kuralları yeniden belirlerken, epttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu "Bakanlığın devreye aldığı yeni sistem sektör ve vatandaş açısından oldukça memnuniyet verici bir düzenleme. Getirilen standartlar sayesinde tüm sektör belli bir standarda kavuşmuş olacak" dedi. Vatandaşın güvenle alışveriş yapmaları için geliştirdikleri ödeme sistemlerinin yanı sıra fahiş fiyat uygulamaya çalışan fırsatçılara da göz açtırmadıklarını anlatan Çevikoğlu "Son olarak pandemi döneminde vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 44 satıcı hakkında inceleme başlattık. İnceleme sonucunda fahiş fiyat uyguladığını tespit ettiğimiz satıcılarla yollarımızı ayırırken, vatandaşın mağdur olmaması için denetimlerimizi artırdık" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın vatandaşın güvenle alışveriş yapabilmesi için şirketlerin uyması gereken asgari standartları belirlediğini vurgulayan Çevikoğlu "Biz yıllardır taviz vermeden uyguladığımız bu standartların üzerine, vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirmeye alıyoruz. Bir kamu iştiraki olarak vatandaşlarımızın zarara uğratılmasına asla göz yummayız" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ E-TİCARET SİSTEMİ

Hakan Çevikoğlu, geliştirdikleri 'Güvenli Ticaret Sistemi'ne ilişkin şu bilgileri verdi: Müşteri istediği mağazadan ürünü seçer ve ödeme yapar. Müşteriden alınan sipariş tutarı, PTT havuz hesabına aktarılır. PTT Kargo personeli teslim aldığı ürünü alıcıya teslim eder. Müşteri kendisine ulaşan ürünü teslim alır ve kontrol eder. Ödeme güvenli bir 3D Secure sayfası üzerinden gerçekleştirilir.

Osman Çobanoğlu -

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