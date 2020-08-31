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Adana'da kaza kurşunuyla vurulduğu ileri sürülen bir kişi öldü
Adana'da arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulduğu ileri sürülen bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
|31 Ağustos 2020 07:25
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde, silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İhbarın yapıldığı sokağı kontrol eden ekipler, 26 yaşındaki O.G'nin tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını belirledi.
Yakınlarının araçla özel bir hastaneye götürdüğü O.G, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Ambulansla hastaneye getirilen O.G, kurtarılamadı.
Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren ekipler, O.G'nin, arkadaşı R.Ç'nin elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine R.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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