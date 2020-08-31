Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılıyordu! Listeden çıkarıldı
Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkol, indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesinden çıkarıldı
|31 Ağustos 2020 07:40
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