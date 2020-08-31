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Kimine göre virüs yok, kimine göre hava sıcak

Dünyada yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 25 milyonu geçti, ölenlerin sayısı 848 bini aştı. Sosyal mesafe ve maske virüsten korunmak için en basit iki önlem. Türkiye'de toplum bu basit önlemleri çeşitli bahanelerle uygulamıyor. Gençler, turistler ve çiftlerin bahanesi hazır: 'Maske mi bizi kurtaracak? Korona yok
 31 Ağustos 2020 07:57
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Kimine göre virüs yok, kimine göre hava sıcak

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Çin Vuhan'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün ölümcül etkisi sürüyor. 25 milyondan fazla kişiye bulaşan virüsün neden olduğu Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 848 bini aştı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke aldığı tedbirleri gevşetmesiyle birlikte düşen vaka sayısı tekrar yükselişe geçti. Bir çok ülkede toplum virüsün bulaşmasını önlemek için alınması gereken maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirleri dikkate almıyor. Biz de Milliyet olarak sosyal mesafenin hiçbir yerde uygulanmadığı 16 milyonluk İstanbul'un bazı ilçelerinde Maske kullanmayan grupları tespit etmeye çalıştık ve "Neden?" diye sorduk.

Gençler çoğunlukta

İstanbul'da maske kullanmayanların büyük bölümü 18 yaş altı gençler. Bahaneleri ise virüsün kendilerini etkilenmediği. Bir diğer grup ise orta yaş erkekler. Genellikle maskeyi ellerinde, çene altında veya burnu içine almayacak şekilde taşıyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde yaptığımız gözlemde ise maske kuralına en fazla kadınların riayet ettiğini gözlemledik. Sadece Türkiye vatandaşları değil yabancı turistler de maske kuralına uymuyor. Taksim'de maske takmadan gezenlerin büyük bölümünü yabancı turistler oluşturuyor. Milliyet Gazetesi olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaptığımız gözlemlerde maske takmayan kişilere nedenlerini sorduk. Verilen yanıtlar vaka sayısında artışın nedenlerini ortaya koyar nitelikte.
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